Funcionárias de salão de beleza também comeram os chocolates envenenados que mataram mulher no Rio de Janeiro

A morte de Lindaci Viegas de Carvalho, no penúltimo sábado deste mês (20), no Rio de Janeiro, por chocolates envenenados ingeridos que ganhou de presente no dia do seu aniversário, poderia ter se tornado uma tragédia maior, segundo as três funcionárias do salão de beleza que a aniversariante frequentou no dia.

Em comemoração ao seu aniversário, em que completava 54 anos, Lindaci foi ao salão de beleza porque ia se aprontar para comemorar a data no final do dia, segundo a manicure e depiladora Thelma Maria de Oliveira, ela chegou no salão feliz pelo dia e comentou do chocolate que teria recebido, e que ainda estava tentando descobrir quem lhe dera.

‘’Ela chegou super radiante, feliz. Nós demos os parabéns para ela e ela foi direto para a copa colocar o chocolate na geladeira porque ele estava mole." lembrou a funcionária.

Outra funcionária ainda teve um susto maior: se ofereceu a comer o chocolate antes da aniversariante para ‘"avaliar’" se tinha perigo.

‘Ela (estava) desconfiada, e eu falei: ‘Me dá aqui que eu vou comer’. Eu fui a primeira a comer. Só comi um pedaço da barra. E parecia crocante, um chocolate crocante”, conta a cabeleireira Gisele Oliveira Nascimento.

Depois, segundo uma terceira funcionária, Lindaci foi para fora do salão ligar para amigos e familiares a fim de descobrir quem teria dado o chocolate.

“Como estava muito cheio, ela foi atender lá fora. E aí ela gritou de lá de fora: ‘Meninas, está liberado, foi o pai dos meus filhos!’”

Com a informação de que o ex-marido de Lindaci teria dado os chocolates, uma das funcionárias foi até a copa pegar o chocolate, e colocou na mesinha para que pudessem comer. Ela pegou um brigadeiro e Lindaci pegou um pedaço da barra e foi até a parte de fora do salão para falar no telefone enquanto comia.

As funcionárias sentiram algo diferente mas não souberam identificar, assim como não viram quando Lindaci começou a passar mal. Thelma chegou a notar o chocolate duro, e Gisele percebeu um inchaço na boca, mas não associou ao chocolate.

‘’A tragédia poderia ter sido muito maior", alertou as funcionárias.

Após investigações, o ex-marido de Lindaci, que teve que depor, disse ter feito uma brincadeira, dizendo que tinha dado, mas que na verdade não tinha sido o remetente do presente. Quem enviou, era sua ex-parceira, Suzane Martins da Silva, que já não estava mais na relação e não aceitava o contato dos dois. A principal acusada já está presa.