Cidade de Deus recebe operação na manhã desta segunda (29)

Policiais do 18° BPM (Jacarepaguá) realizam, na manhã desta segunda-feira (29), uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, houve tiroteio na região. A PM também atua em duas comunidades da Zona Norte.

Ainda segundo o Instituto Fogo Cruzado, por volta das 6h30 foram ouvidos tiros na região; O perfil Onde Tem Tiroteio (OTT), ativo para notificar as áreas sob operação aos moradores e trabalhadores, informou que às 7h37 houve disparos na Ponte Grande. De acordo com a PM, ainda não há registros de prisões e apreensões no local. Também não há feridos.

No último dia 22, a Polícia Militar também esteve na Cidade de Deus e dois homens foram presos. Na ação, houve troca de tiros e apreensão de três caminhões de carga e 8.300 pedras de crack.

Na Zona Oeste a PM também realiza outras operações, agentes do 41° BPM (Colégio) atuam no Complexo do Chapadão. Outra equipe de policiais do 3° BPM (Méier) está no Morro do 18, em Água Santa.

Serviços na Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira, na Cidade de Deus, segundo a Secretária Municipal de Saúde (SMS) foram suspensos em decorrência da operação que acontece na região.