Saquarema promove espetáculos no Teatro Mário Lago

O mês de junho começa com espetáculos infantil e adulto no Teatro Mário Lago! Administrado pela Prefeitura, por meio da Subsecretaria Municipal de Cultura, o teatro funciona na Rua Coronel Madureira, 77, Centro (anexo à Prefeitura).

No sábado, 03 de junho, às 20 horas, o teatro receberá o espetáculo “La Nueva Milonga: Tango e Música Popular Brasileira”, com a cantora e compositora Geisa Fernandes que apresentará a trajetória do tango e sua influência na música popular brasileira. Repleto de histórias e curiosidades, “La Nueva Milonga” passeia por tangos consagrados, como “A Media Luz” e “Mano a Mano”; e clássicos brasileiros, como “Pelo Telefone” e “Jura”, e apresenta uma versão inédita para “Cama e Mesa”, sucesso na voz de Roberto Carlos.

A apresentação tem duração de 75 minutos, a classificação etária é 6 anos e os ingressos estão à venda por R$ 55,00 e R$ 27,50 (meia entrada), no Sympla (clique aqui para comprar o ingresso).

Já no domingo, 04, será a vez da garotada se divertir com Wandinha Addams em “O Segredo do Vampiro”, com sessão às 17h30. Na apresentação da Companhia CAPA, Wandinha, com sua personalidade forte, não anda interagindo muito com sua família. Sua mãe, Mortícia, resolve, então, fazer uma viagem entre mãe e filha, com hospedagem em uma colônia de férias. É a partir daí que começam a acontecer algumas situações muito misteriosas.

Com duração de 50 minutos, o espetáculo tem ingressos à venda por R$ 40,00 e R$ 20,00 (meia entrada), no Sympla (clique aqui para comprar o ingresso). A classificação etária é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares. Para acompanhar a agenda cultural do local, fique de olho nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Saquarema.