PM apreende balão na Baía de Guanabara

Na manhã deste domingo (28), durante uma ação contra a prática ilegal de balões, equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) apreenderam um balão que caiu na Baía de Guanabara.

De acordo com os agentes, duas pessoas que tentavam resgatá-lo foram encaminhadas à delegacia.



Em Niterói, policiais do 12º BPM apreenderam outros quatro balões no Campo do Poço Largo, no bairro do Sapê. No local, os agentes encontraram uma bandeira, um botijão, um maçarico, uma caixa de fogos e duas bocas de balão.

Policiais do 35º BPM (Itaboraí) apreenderam um balão de aproximadamente seis metros no bairro Porto das Caixas, em Itaboraí, na Região Metropolitana. Uma bandeira de 12 metros também foi apreendida pelos agentes. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da região.