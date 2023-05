Mais um caso de feminicidio: Corpo de mulher é deixado dentro de carro no Hospital de Maricá

Segundo relatos, a mulher teria sido baleada na comunidade do Cantinho, no Boqueirão, antes de ser abandonada por criminosos na porta da unidade hospitalar - Foto: Reprodução

O corpo de uma mulher foi deixado dentro de um carro nas dependências do Hospital Municipal Conde Modesto Leal durante a noite do último sábado, 27, no Centro de Maricá, por volta de 22h.

De acordo com informações que estão sendo investigadas, dois homens chegaram dirigindo o veículo, abandonaram o corpo da vítima no interior do automóvel e fugiram.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam trabalhando no local, foram até o carro e encontraram a mulher, que já estava sem vida. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados e a vítima foi identificada, inicialmente, como Daniela, de 28 anos.

Segundo relatos, a mulher teria sido baleada na comunidade do Cantinho, no Boqueirão, antes de ser abandonada por criminosos na porta da unidade hospitalar.