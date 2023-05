Motorista morre após carro capotar na Via Dutra

Um motorista de 34 anos, morreu depois que o carro em que ele estava capotou na via Dutra, neste domingo (28). Segundo a CCR, o acidente aconteceu por volta das 6h15, em Resende, na altura do km 311, na pista sentido Rio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava sozinho no veículo. Ao chegarem no local, os agentes identificaram que o condutor já estava morto.

O local passou por uma perícia e, em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.