Mãe e filha são presas com 60 mil comprimidos de ecstasy no Galeão

Na manhã deste domingo (28), a Receita Federal prendeu duas mulheres, mãe e filha, com cerca de 60 mil comprimidos de ecstasy e 9 kg de MDMA no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RioGaleão, na Ilha do Governador.

As duas mulheres, de 47 e 23 anos de idade, estavam em um voo que veio de Paris, fez uma conexão em Portugal e tinha como destino final o Rio de Janeiro.

Os agentes identificaram a existência de um fundo falso com pacotes considerados suspeitos.

Os fiscais realizaram um teste preliminar no local que identificou os entorpecentes.

De acordo com a Receita Federal, o material apreendido está avaliado em mais de R$ 4,2 milhões.

As mulheres foram encaminhadas à Polícia Federal para os trâmites judiciários da prisão