Preso em Cabo Frio horas após divulgação do Disque-Denúncia

Cartaz do Disque-Denúncia ajudou na captura do criminoso - Foto: Divulgação

Poucas horas após o Disque Denúncia divulgar informações sobre o criminoso, que estava foragido da justiça, policiais militares do 25°BPM (Cabo Frio) capturaram Matheus Faria de Assis, o Magrão, de 27 anos, na tarde deste sábado (27).



Apontado como autor de diversos homicídios na região e ocupando um cargo de liderança no tráfico de drogas da comunidade da Reserva do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele obteve o benefício de saída temporária, Visita Periódica a Família (VPF), e não retornou no último 22 de março, prazo determinado pela justiça, passando a ser considerado evadido do sistema penitenciário.

Com várias passagens pelo sistema carcerário, entre 2013 a 2022, contra ele foi expedido um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), que foi cumprido neste sábado.

Com base em informações e investigações, policiais do serviço de inteligência do Batalhão de Cabo Frio foram até a comunidade onde Magrão agia e realizou a prisão.

Não houve registro de confronto na ação.

O acusado foi encaminhado a delegacia, onde a prisão foi cumprida.

Qualquer informações sobre criminosos pode ser encaminhada ao Disque Denúncia.

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.