Disque Denúncia pede informações sobre um dos envolvidos na morte de perita legista

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (27), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à prisão de Álef Ravyk de Andrade Silva, de 29 anos. Ele seria um dos envolvidos na morte da Perita Legista Denise Macedo Jana, de 61 anos.

Ela foi morta a tiros depois ser vítima de um assalto perto da Favela do Lixão, na saída de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no início da tarde de quarta-feira, 19 de março deste ano.

Segundo informações preliminares de colegas de trabalho da vítima, a perita foi rendida por dois criminosos em uma moto, próximo à comunidade do Lixão. Ao ser retirada do veículo, os bandidos viram a arma da vítima e efetuaram pelo menos 12 disparos na perita. Os criminosos fugiram do local levando a arma de Denise, uma pistola Cal. 40.

Contra o suspeito, constam cinco mandados de prisão. Ele ainda possui em sua ficha, 21 anotações criminais, sendo sua maioria por roubo majorado, roubo de carga, tráfico de drogas.

A DHBF, continua trabalhando a fim de identificar o coautor do crime.

Denuncie a localização de Álef Ravyk e também a identificação do segundo envolvido , de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.