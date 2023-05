Juiz marca audiência especial para alinhar detalhes do júri de acusados de matar Marielle Franco

O objetivo da audiência é alinhar as questões administrativas do júri popular - Foto: Reprodução

O juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Rio, marcou uma audiência especial para o dia 26 de junho, com o Ministério Público, a assistência de acusação e as defesas de Ronnie Lessa e Elcio Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018. As informações são do colunista Alcelmo Gois, de O Globo.

O objetivo da audiência é alinhar as questões administrativas do júri popular, como a definição da data da sessão, prevista para acontecer ainda este ano.

Marielle Franco foi morta em 14 de março de 2018, no bairro Estácio, na região Central do Rio. Junto dela, também foi assassinado o motorista Anderson Pedro Gomes, que a acompanhava.