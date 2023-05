Homem foragido pelo crime de homicídio na Paraíba é preso no Rio

Um homem de 32 anos, que estava foragido da Justiça da Paraíba pela prática de homicídio, foi preso, nesta sexta-feira (26), pela Polícia Federal, em Irajá, na Zona Norte do Rio.

O preso, que é natural de Queimadas, na Paraíba, é acusado de ter praticado o crime no ano de 2011, na cidade de Campina Grande, no mesmo estado. Em seguida, ele fugiu para o Rio.

De acordo com a Polícia Federal, a partir do compartilhamento de informações de inteligência, os agentes do Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal, em Nova Iguaçu, o encontraram e cumpriram o mandado de prisão preventiva, expedido pela 1° Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande no dia 3 de julho de 2018.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado.