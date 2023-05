Prefeitura de Maricá instala módulo de segurança em Bambuí

O local contará com plantão de 24h - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), instalou na quarta-feira (24/05) um novo módulo na Praça de Bambuí, com foco na segurança da população e do local. O local contará com plantão de 24h, apoio logístico de viaturas, guardas municipais e policiais militares escalados pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

“Os módulos dinâmicos funcionam como referência para a população local, de auxílio, segurança e prestação de informações”, explicou o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras. Ao todo a cidade conta com oito módulos instalados nos bairros do Recanto, Calaboca, São José do Imbassaí, Centro, Ubatiba, Bambuí, Santa Paula e Cajueiro.