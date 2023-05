Homicídio no Jacarezinho: Justiça mantém rejeição de denúncia contra policiais acusados

A Justiça negou nesta quarta-feira (24) um recurso do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e manteve a rejeição da denúncia contra os policiais civis Amaury Sérgio Godoy Mafra e Alexandre Moura de Souza. Os policiais foram acusados de matar dois homens durante uma operação realizada no Jacarezinho, em maio de 2021, que resultou na morte de 28 pessoas.

O juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal, já havia negado as acusações contra os agentes em junho de 2022, alegando falta de provas que comprovassem os assassinatos das vítimas. Agora, o desembargador Ramos concordou com essa decisão, afirmando que não há elementos que comprovem o ataque dos policiais a Richard Gabriel da Silva Ferreira e Isaac Pinheiro de Oliveira.

Ramos destacou que houve socorro prestado pelas autoridades às vítimas, os moradores foram autorizados a tirar fotografias do local e os policiais foram convidados a prestar declarações em sede policial. Além disso, ele mencionou a inconclusividade dos laudos das vestimentas e um áudio juntado aos autos que, segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, serviria como prova das acusações. No entanto, o desembargador considerou o áudio incompreensível em alguns pontos e afirmou que não há indícios de que as vítimas estavam querendo se entregar.

Dessa forma, a decisão mantém a rejeição da denúncia contra os policiais, alegando falta de elementos que comprovem os crimes imputados a eles.