Ação da PM na Penha deixa cinco mortos e dois feridos

Uma operação da Polícia Militar, realizada nesta quinta-feira (25), no Morro da Fé, na Penha, Zona Norte do Rio, deixou cinco pessoas mortas e outras duas feridas por balas perdidas. Moradores usaram as redes sociais para lamentar mais uma manhã de violência na região.

Segundo a PM, a operação desta quinta teve como objetivo evitar movimentações de criminosos relacionadas a roubos de veículos na região. Houve apreensão de dois fuzis e drogas.

Ainda de acordo com a PM, atuaram no Morro da Fé equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O confronto na comunidade ocorreu, segundo a PM, após os policiais serem atacados a tiros.

As duas pessoas atingidas por balas perdidas são um homem de 59 anos que estava numa padaria e uma jovem de 23, que levava a filha, de 4, e a irmã, de 11, para a escola. Ambos foram atendidos no Hospital estadual Getúlio Vargas, também na Penha, e já receberam alta.