Prisão de suspeitas de homicídio de turista chileno é mantida pelo TJRJ

No decorrer da audiência de custódia realizada na quarta-feira (24), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu manter a prisão das mulheres suspeitas de envolvimento na morte do turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo. A vítima foi jogada de uma ribanceira em Santa Teresa, região central do Rio.

De acordo com o TJRJ, a prisão das mulheres foi mantida e os processos foram encaminhados para o juízo natural, onde permanecem sob sigilo. Elas foram detidas na segunda-feira (22), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em uma ação conduzida pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Segundo a delegada Patrícia Alemany, a dupla é acusada de ter dopado Ronald e o também chileno Andrés Orellana, arremessando-os de um precipício do mirante do Rato Molhado no dia 13 deste mês.

A perícia revelou que os turistas sofreram uma queda de aproximadamente 9 metros de altura. Ronald não resistiu aos ferimentos e veio a falecer dias depois, enquanto Andrés, ferido, foi transferido para um hospital particular, onde permanece em tratamento médico.

Antes do crime, as câmeras de segurança registraram as mulheres entrando em um veículo com Ronald e Andrés na Rua Mem de Sá, principal via da Lapa. Ambos tiveram seus celulares roubados. A dupla está sendo acusada de latrocínio, que consiste em roubo seguido de morte, além de tentativa de latrocínio.

A Deat está investigando se elas estão envolvidas em outros crimes semelhantes na região da Lapa. "Temos informações de que elas já teriam praticado outros golpes, mas ainda não há registros comprovando essas alegações. Estamos realizando pesquisas em bancos de dados para obter confirmação", explicou a delegada responsável pelo caso.