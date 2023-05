PM interdita bingo clandestino na Região Oceânica de Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), interditaram na noite desta quarta-feira (24), no interior de um estabelecimento comercial, situado na Rua Professor Altamiro de Castro, em Piratininga, Niterói, Região Metropolitana do Rio, um bingo clandestino em pleno funcionamento.



Policiais de posse de informações sobre um local onde estaria ocorrendo jogos de azar, foram até o endereço relatado na denúncia, e conseguiram apreender dez máquinas de vídeo bingo e seus respectivos noteiros, equipamentos que recolhem ou fazem a contagem de notas.

Diante dos fatos, o responsável pelo estabelecimento que se encontrava no local e apostadores, foram levados para sede da 81ª DP (Itaipu/Niterói), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, sendo ouvidos e liberados. O local onde estavam as máquinas foi preservado, para que fosse feita uma perícia nas máquinas.

Denuncie bingos clandestinos, de forma anônima, nos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimato: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.