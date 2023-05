Confronto policial resulta em um homem morto e dois feridos em Belford Roxo

Uma confronto com policiais militares na noite desta terça-feira (23) deixou um homem morto e outros dois feridos. Além disso, um quarto suspeito foi preso no desenrolar dos acontecimentos. A ação aconteceu no bairro São José, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 39° BPM (Belford Roxo) estavam em uma operação para combater roubos de cargas e veículos na região. Durante a ação, os policiais notaram um veículo e uma motocicleta circulando pela área em atitude suspeita, o que despertou a atenção das autoridades. Após realizar uma consulta da placa dos veículos, foi constatado que ambos eram produtos de roubo. Os policiais então deram ordem de parada, mas os criminosos decidiram ignorá-la.

Nesse momento, os ocupantes dos veículos abriram fogo contra os agentes na tentativa de escapar em direção ao município vizinho, Duque de Caxias. Em resposta, os policiais revidaram, iniciando assim um intenso tiroteio. Após o fim do confronto, os policiais encontraram os homens feridos, os quais foram prontamente socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Belford Roxo.

Conforme informações divulgadas pela Prefeitura de Belford Roxo, três homens baleados foram admitidos no hospital, incluindo um menor de idade. O adolescente, de 17 anos, apresentava uma sutura no abdômen e recebeu os devidos cuidados médicos antes de ser encaminhado para o sistema de ressocialização de menores. Já o segundo suspeito chegou à unidade hospitalar com uma lesão no conjunto de nervos responsável pela comunicação entre os braços e o cérebro, sendo posteriormente transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias.

Além disso, segundo a prefeitura, o terceiro suspeito, identificado como Marcos Vinícius Batista Severino, foi levado sem vida ao Hospital Municipal. Na posse dos indivíduos, foram apreendidos um automóvel, uma pistola, um revólver calibre 38, um bloqueador de sinal e uma motocicleta.