Operação policial no Rio deixa quatro mortos e um ferido

Tiroteios aconteceram nos Complexos da Penha e do alemão, além das comunidades do Flexal e Manguinhos - Foto: Reprodução

Tiroteios aconteceram nos Complexos da Penha e do alemão, além das comunidades do Flexal e Manguinhos - Foto: Reprodução

Pelo menos quatro pessoas morreram e uma ficou ferida durante uma operação policial em comunidades da Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (24/05). A ação, que teria como objetivo localizar lideranças criminosas da região e de outros estados que estariam no local, deixou um rastro de tiroteios nos complexos da Penha e do Alemão, além de chegar em regiões das comunidades Manguinhos e Flexal.

Por conta dos confrontos, 11.065 alunos que moram na região ficaram sem aulas depois que 36 escolas precisaram suspender as atividades. A Clínica da Família Rodrigo y Aguilar Roig também teve o funcionamento interrompido. Moradores contaram que, além dos conflitos armados, barricadas incendiadas, a queda de um poste e bueiros sem tampa também deixaram o tráfego caótico no local, de acordo com os relatos.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da PM e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, realizaram a apreensão de três fuzis, carga de drogas, três carros e uma motocicleta roubados, segundo informações das corporações.

A operação exatamente acontece no dia em que completa-se um ano da segunda operação mais letal da história do estado, que também aconteceu no Complexo da Penha. A operação policial do dia 24 de maio de 2022 na região da Vila Cruzeiro matou 23 pessoas.