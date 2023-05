Polícia encontra corpo de ator que estava desaparecido, em Campo Grande

O corpo do ator que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, no Rio, foi encontrado nesta segunda-feira (22), em Campo Grande, Zona Oeste da cidade. A identidade do catarinense Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, foi confirmada através de digitais, pois seus restos mortais foram queimados e concretados.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) confirmou, no final dessa terça-feira (23), por meio de perícia que o cadáver enterrado em um baú a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira era mesmo do ator. A família já foi avisada e virá de Santa Catarina para o Rio para realizar os trâmites necessários.

O ator, que atuou na novela "Reis" da Record, desapareceu no final de janeiro após sair de uma casa em Campo Grande. A família começou a desconfiar do sumiço de Jefferson por conta de mensagens suspeitas enviadas através do telefone dele.

A polícia agora se concentra em confirmar o autor do crime e tentar descobrir qual foi a motivação do assassinato.