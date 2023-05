Polícia prende seis de quadrilha de golpes de venda online de veículos em Niterói

Cinco homens e uma mulher foram presos, nesta terça-feira (23), em Niterói, em operação contra uma quadrilha especializada em golpes de venda de veículos na internet.

O grupo criminoso aplicava golpes simulando a venda de carros e motos a partir da publicação de anúncios em sites especializados oferecendo condições vantajosas para o financiamento dos veículos.

Os investigadores da Polícia Civil encontraram, no 'escritório do crime', no Centro de Niterói, uma espécie de "manual" com dicas para os suspeitos utilizarem no processo de convencimento das vítimas.

Segundo os acusados, eles tinham uma meta a bater de mais de R$ 100 mil por semana em "vendas".

O caso é investigado pela 76ª DP (Niterói).