PM prende dois suspeitos de roubo a residência em Itaipu

Dois suspeitos de realizarem um roubo a uma casa em Itaipu, Niterói, foram presos, no final da tarde desta terça-feira (23), na comunidade do Boa Vista, no Fonseca. Um dos acusados foi ferido ao trocar tiros com os policiais durante o cerco.

A prisão ocorreu após uma operação de inteligência da polícia identificar uma motocicleta envolvida no roubo à residência na Região Oceânica de Niterói, na segunda-feira (22). Com a informação, os agentes do 12ºBPM e do Segurança Presente conseguiram localizar a moto e montar um cerco para tentar prender o suspeito que a pilotava.

Após o veículo ser avistado pelos policiais na Rua Indígena, no bairro de São Lourenço, iniciou-se uma perseguição. O suspeito conseguiu entrar na comunidade do Juca Branco, e, após abandonar a moto, efetuou disparos contra os agentes, que revidaram. Depois que o confronto terminou, os policiais localizaram o baleado já na comunidade do Boa Vista, próximo à Rua Magnólia Brasil. Com o suspeito, teria sido encontrado um revólver calibre 38.

Depois da prisão do primeiro acusado, a equipe suspeitou de outro homem que estava em uma motocicleta. Na abordagem, ele confessou ter ido ao local para resgatar o suspeito ferido. Os dois, que já haviam sido reconhecidos pelas vítimas, acabaram confessando participação no roubo à casa em Itaipu no dia anterior.

O homem baleado foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e o outro foi conduzido para a delegacia com os materiais apreendidos: a arma, três munições cal. 38 intactas, duas munições cal. 38 utilizadas, duas motos e dois celulares. Este último já possui passagem pela polícia por tráfico.

Os dois presos confessaram ainda estar planejando outros roubos na região, incluindo a uma loja de celulares e a um banco, que teria sido planejado durante uma 'reunião' no Complexo da Penha.