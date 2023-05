Mulher passa mal e morre após comer bombons que ganhou de aniversário

Uma mulher passou mal e morreu após comer bombons que ganhou no dia do aniversário em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso.

De acordo com a família, ainda não se sabe quem enviou os doces acompanhados de flores para a cuidadora de idosos, Lindaci Viegas Batista, de 54 anos, mas há suspeita de envenenamento.

A irmã contou que a vítima pediu que o pacote fosse deixado na loja da família do namorado, onde havia câmeras de segurança. Em entrevista à Record TV Rio, a irmã afirmou que desconfia que Lindaci tenha sido envenenada por conta dos sintomas apresentados e que o médico do IML teria indicado a presença de chumbinho no corpo da vítima. O resultado do exame deve sair em até 30 dias.

Lindaci deixou dois filhos. O caso está sendo investigado pela 20ª DP (Vila Isabel).