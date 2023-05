Segurança Presente prende homem por furto de bicicleta no Centro de Niterói

Policiais da Operação Segurança Presente prenderam, na manhã desta terça-feira (23), um homem de 42 anos por furtar uma bicicleta, na esquina da Rua Visconde de Itaboraí com a Rua São João, no Centro de Niterói.

Durante o patrulhamento, os agentes do Niterói Presente notaram um homem em atitude suspeita, montado em uma bicicleta que continha a identificação do bicicletário da Estação CCR das Barcas. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito não conseguiu explicar a origem da bicicleta.

Após entrar em contato com o setor administrativo da empresa e analisarem as câmeras de segurança do circuito interno das ruas do Centro de Niterói, os policiais conseguiram localizar a proprietária da bicicleta, que afirmou que seu veículo havia sido roubado.

Além disso, identificaram também que o suspeito já havia furtado outra bicicleta anteriormente, na Avenida Amaral Peixoto.

O acusado, que possui anotações criminais por furto, roubo, lesão corporal e violência doméstica, foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.