Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de Guarda municipal na Zona Norte

O Disque Denúncia-RJ divulga nesta terça-feira (23), um cartaz para ajudar ao Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos no assassinato do guarda municipal Roberto de Oliveira Claudino, de 35 anos, morto, inicialmente, após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Rua Comandante Coelho, em Cordovil, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (23).

Imagens de uma câmera de segurança próxima ao local do crime, mostram o agente na porta de casa, de capacete e uma mochila, próximo a sua motocicleta, quando um carro se aproxima e ao menos três criminosos armados saem do veículo. O guarda ainda tentou correr, mas foi atingido pelas costas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 16° BPM (Olaria) foi acionada para a ocorrência a fim de verificar um assalto. Ele chegou a ser levado à Casa de Saúde Grande Rio, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para apurar a morte do guarda municipal. Agentes da especializada estão com diligências em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Com a morte de Claudino, sobe para 25 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 22 da Polícia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos (reformados/reserva), 01 da Polícia Civil, 01 do Corpo de Bombeiros do RJ e 01 Guarda municipal.

Denuncie a localização dos envolvidos na morte do GM Claudino, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ