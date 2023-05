PM é baleado ao tentar impedir roubo na Baixada Fluminense

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam um cerco tático para impedir que um roubo de carga acontecesse no local - Foto: Reprodução

Ao tentar impedir um roubo de carga na Vila São Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um policial militar foi baleado, na manhã desta terça-feira (23). Assuero Pedro Vieira da Silva passava por cirurgia no início desta tarde.

O policial foi atingido por dois tiros, um no peito e outro na barriga e seu estado de saúde é considerado grave, mas estável. Ele foi levado ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo por um motorista de aplicativo, e lá, entrou lúcido na cirurgia

De acordo com a PM, policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam um cerco tático para impedir que um roubo de carga acontecesse. Segundo a corporação, homens em duas motos e um carro aguardavam a passagem do caminhão para anunciar o assalto.

Depois de perceber que estavam cercados, os suspeitos atiraram. Os bandidos fugiram.