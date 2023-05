Rio tem o menor número de casos de roubos de rua em 18 anos

As mortes por intervenção de agente do Estado apresentaram diminuição de 5% - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Entre janeiro e abril deste ano, os roubos de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo) registraram o menor número de casos no estado desde 2005 - foram 17.543 roubos em 2023 contra 20.699 no mesmo período do ano anterior, uma diminuição de 15%. Na comparação mensal, o indicador diminuiu 24%.

As mortes por intervenção de agente do Estado apresentaram diminuição de 5%. Este foi o menor número de mortes para os quatro primeiros meses do ano desde 2017.

É importante destacar também os esforços das forças de segurança do Rio de Janeiro que, no primeiro quadrimestre, registraram resultados extremamente positivos para a segurança da população fluminense. Em quatro meses foram apreendidas 2.538 armas no estado, sendo que 264 destas eram fuzis - pelo terceiro mês consecutivo neste ano, o número de fuzis apreendidos foi o maior da série histórica, iniciada em 2007. Esse número representa um aumento de 68% na apreensão de fuzis em quatro meses quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Ainda na produtividade policial, a recuperação de veículos, o cumprimento de mandado de prisão e as prisões em flagrante também registraram aumento em 2023 de 21%, 16% e 12%, respectivamente.

Principais indicadores:

- Roubo de rua (roubo a transeunte, roubos em coletivo e roubo de aparelho celular): 17.543 casos nos primeiros quatro meses de 2023, 4.010 em abril. Este foi o menor valor para o acumulado desde 2005 e para o mês desde 2020. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o delito registrou queda de 15% no acumulado e de 24% no mensal.

- Morte por intervenção de agente do Estado: 410 mortes nos primeiros quatro meses de 2023, 90 em abril. Este foi o menor valor para o acumulado desde 2017. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o delito registrou redução de 5% no acumulado e aumento de 1% no mensal.

- Armas apreendidas: 2.538 armas apreendidas nos primeiros quatro meses de 2023, 591 em abril. Isso significa que em 2023, por dia, foram apreendidas 16 armas de fogo. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o aumento foi de 13% no acumulado e de 7% no mensal.

- Fuzis apreendidos: 264 fuzis apreendidos nos primeiros quatro meses de 2023, 52 em abril. Isso significa que em 2023, por dia, foram apreendidos cerca de 2 fuzis. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o aumento foi de 68% no acumulado.

- Recuperação de veículos: 4.892 veículos recuperados nos primeiros quatro meses de 2023, 1.260 em abril. Isso significa que em 2023, por dia, foram recuperados 30 veículos. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o aumento foi de 21% no acumulado e de 29% no mensal.

- Cumprimento de mandado de prisão: 3.837 nos primeiros quatro meses de 2023, 896 em abril. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o aumento foi de 16% no acumulado e de 12% no mensal.

- Prisões em flagrante: 12.591 prisões nos primeiros quatro meses de 2023, 3.230 em abril. Isso significa que em 2023, por dia, 104 pessoas foram presas em flagrante. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o aumento foi de 12% no acumulado e de 15% no mensal.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (ROs) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio durante o mês de abril.