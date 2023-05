Condenado por estupro de duas menores é preso em São Gonçalo

Um foragido da Justiça pelo crime de estupro foi preso, nesta segunda-feira (22), no Jóquei, em São Gonçalo, por policiais civis da 39ª DP (Pavuna), após buscas que iniciaram em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e passaram por Maricá.

De acordo com as investigações, o acusado é suspeito de estuprar duas menores de idade em 2006, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão condenatória, com pena prevista de 13 anos de reclusão.

No momento da abordagem, o autor tentou se apresentar com um nome falso e mostrou agressividade, precisando ser contido para que não fugisse. O estuprador já possuía outra anotação criminal por lesão corporal, praticada contra a ex-esposa em 2018.

Após o cumprimento das formalidades judiciais, o foragido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.