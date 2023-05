Acusado de tentativa de feminicídio contra funcionária é preso

Acusado de tentar matar uma funcionária, após ela se recusar a se relacionar com ele, em setembro de 2021, o comerciante Alexsandro da Silva Menezes, conhecido como Bolão, que atuava em um conhecido restaurante e bar no Raul Veiga, em São Gonçalo, foi preso por policiais da 72ªDP (Mutuá) na manhã desta terça-feira (23).

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio tentado. Alexsandro estava foragido da justiça desde outubro de 2021, quando a justiça expediu o mandado de prisão temporária contra ele. Em fevereiro de 2022 a justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado.

Alexsandro da Silva Menezes, conhecido como Bolão | Foto: Divulgação

Alexsandro, que já possuía outras anotações criminais, foi preso na manhã desta terça-feira, em uma das casas que ele utilizava para se esconder, na Rua Aldrovando Pena, no Raul Veiga, de acordo com policiais da 72ªDP. Ele não resistiu a prisão e foi levado para a sede da distrital, onde prestará depoimento e será encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro.

"Já chorei de Felicidade"

Em entrevista, logo após a prisão do acusado, Nathália falou sobre a felicidade de saber da prisão de seu algoz.

"Eu acabei de saber. Estou com um alívio tremendo, já agradeci a Deus, já chorei de felicidade. Mas, também estou com medo, claro. Só espero que a justiça seja feita e que ele mantenham ele preso", declarou.

Recordando

Nathália Assis, tinha 19 anos na época do crime, era funcionária de Alexsandro em seu restaurante no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo. No dia 11 de setembro de 2021, ela estava com as amigas em uma festa no bairro Parada 40. No local, também estava o chefe dela. Após ela se recusar a ficar com ele, o criminoso atirou contra seu abdômen. De acordo com a jovem, o patrão a assediava constantemente e queria ter um relacionamento com ela. As propostas dele eram recusadas, uma vez que Nathália não queria se relacionar com ele por ele ser casado.

Nathália foi deixada na porta do HEAT pelo acusado e um amigo. Depois, ele conseguiu ter acesso ao quarto da vítima para intimidá-la a não revelar quem foi que atirou nela. O homem teria conseguido entrar nas dependências do hospital após uma técnica de enfermagem que o conhecia ter facilitado o acesso dele.

Na ocasião, Nathália falou ao OSG sobre o crime e a sensação de impunidade ao ver o criminoso livre e com seu comércio funcionando normalmente como se nenhum crime tivesse sido cometido.

"No início, ele não queria que eu denunciasse, foi até no hospital que eu estava internada pedir isso, agora ele está confiante, saindo e se divertindo como se nada fosse acontecer. O que eu mais quero é que ele pague e seja preso, quero minha rotina de volta, quero poder sair, malhar, ir ao mercado e quero que a medida protetiva que pedi contra ele seja aceita.", disse na ocasião.