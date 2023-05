Operação da Seop resulta em apreensão de armas e drogas no Leblon

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) conduziram uma operação no último domingo (21), no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio, que resultou na apreensão de 40 projéteis de diferentes calibres. Além disso, foram encontrados 21 pinos utilizados para consumo de cocaína e quatro facas.

Essa ação policial, que se concentra em áreas com maior incidência de usuários de drogas, estendeu-se para outros bairros igualmente afetados, como Copacabana, Ipanema, Botafogo, Flamengo, além das regiões de Glória, Estácio, Rio Comprido e Centro. Durante essas incursões, as autoridades conseguiram confiscar dez facas, sete barras de ferro, duas serras e um machado de grandes proporções.

O secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, Brenno Carnevale, ressaltou a importância desse trabalho em equipe. Ele enfatizou que a continuidade dessas operações é essencial para a desobstrução dos espaços públicos, o estabelecimento de uma maior ordem na cidade e também o apoio às atividades de assistência social, fornecendo acolhimento nos abrigos municipais para aqueles que desejam.