Jovem de Rio Bonito está desaparecido há 13 dias após supostamente ingressar em nova seita

No último dia 9 deste mês, João Vitor Luis Fernandes, de 20 anos, desapareceu em Viçosa, interior de Rio Bonito, região Leste Fluminense do Rio. O jovem teria sido visto pela última vez próximo à padaria do Boqueirão, na região. O caso foi registrado na 119ªDP.

Segundo a mãe do desaparecido, Maria Aparecida de Lima, apesar de o filho ter sido sempre muito inteligente, estudioso e calado, nos últimos anos o comportamento do jovem estava mudando. Antes do desaparecimento, João Victor não estava mais falando direito com a família, composta por Maria Aparecida, o pai e os dois irmãos. João Victor seria o irmão do meio e morava com a família. O jovem também trabalhava como ajudante de pedreiro, com o pai.

A mãe relatou que nos últimos dias, João Vitor estava mais recluso. Sua rotina era casa e trabalho e quando estava em casa ficava somente no quarto, mexendo no celular. Além de que já não estava mais tão apegado à família. ‘’Ele não falava mais nada, ficava com cara feia dentro de casa", contou a mãe.

De acordo com Maria Aparecida, o filho começou a apresentar mudanças no comportamento e no jeito de se vestir depois que passou a assistir vídeos de um homem no YouTube, chamado Juarez C. Vital. A mãe, que é católica e batizou seu filho no catolicismo, conta que ele passou a querer praticar outra religião, e teve a vontade respeitada.

A religião, em questão, se trata de uma interpretação da sigla ‘’YHWH’’, cujo suposto homem que João Vitor estaria acompanhando, costumava discutir em seus vídeos no YouTube. As letras, no entanto, se referem ao nome Yahweh, em hebraico diz respeito ao nome do Deus bíblico do antigo Reino de Israel. Seu nome, composto pelas quatro consoantes hebraicas -YHWH- é o nome que o profeta Moisés teria revelado ao seu povo.

Os vídeos em questão, se tratam de um homem com uma longa barba branca identificado como Juarez C. Vital que diz ser profeta da religião. A mãe de João Vitor, relatou que há pelo menos dois anos o filho não usava bermuda, não cortava o cabelo e não fazia a barba, mudando todo o jeito de se vestir.

Segundo relatos da mãe, João Vitor estava diferente antes de desaparecer, já não falava direito com a família. | Foto: Divulgação

A mãe acredita que a mudança comportamental e o desaparecimento tenham sido incentivados pela crença do jovem nos vídeos assistidos e na religião.

Deixei ele a vontade para escolher a religião que ele queria, mas não essa que ele vai embora Maria Aparecida de Lima Mãe de João

Pensando que ele teria ido na rua comprar comida para os passarinhos que ele cuidava, Maria Aparecida afirmou que estranhou quando ele não voltou, já que não tinha o costume de sair. Segundo ela, o filho não era de beber e nem de usar drogas.

‘’Ele chegou aqui, pegou algumas roupas, deve ter jogado pela janela pra ninguém ver e foi embora. Eu não estava em casa, ninguém viu.’’

Através do rastreamento do aparelho celular feito pela Delegacia de Rio Bonito, a informação constatada é de que o dispositivo já pertence a outra pessoa. Também não foi possível identificar registros de compras feitas porque o jovem só usava dinheiro em espécie. Após buscas incessantes com a foto do filho pelo município, Maria Aparecida não tem indícios de onde o filho possa estar.

Caso tenha visto João Vitor Luis em algum lugar, entre em contato através do número (21) 99651-0199 pertencente à Maria Aparecida, também conhecida na região por Natacha.