Duas mulheres são presas suspeitas de doparem chilenos no Rio

Na manhã desta segunda-feira (22), duas mulheres foram presas pela polícia civil da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), na Baixada Fluminense. Elas são suspeitas de doparem dois turistas chilenos, Ronald Tejeda Sobarzo e Andres Orellana, ambos de 29 anos, no Centro do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no último dia 14, quando os turistas foram encontrados feridos e desacordados em Santa Teresa.

Os chilenos foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, porém, infelizmente, Ronald não resistiu aos ferimentos e faleceu na última quarta-feira (17). Já Andres continua internado em um hospital particular, recebendo os cuidados necessários.

Segundo a delegada Patrícia Alemany, da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), as câmeras de segurança da região registraram o momento em que as mulheres entraram em um veículo com os turistas na Rua Mem de Sá, a principal via da Lapa. Durante o incidente, os dois turistas tiveram seus celulares roubados.

A polícia está atualmente investigando se os chilenos caíram acidentalmente ou se foram empurrados do mirante onde foram encontrados. A perícia indica que a altura da queda é de aproximadamente 9 metros.

O corpo de Ronald foi repatriado para Santiago, no Chile, na manhã de sábado (20). De acordo com os familiares, o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (22).

Em uma entrevista concedida à imprensa chilena, Marta Elisabeth Tejeda, irmã de Ronald, afirmou que acredita que seus familiares foram dopados, pois perderam a consciência depois de entrarem em um carro de aplicativo. Ela declarou: "Tenho certeza de que alguém deve tê-los drogado, porque meu irmão não costumava beber muito, especialmente em outro país."

As duas suspeitas estão sob custódia da polícia e serão submetidas ao devido processo legal, respondendo por seus atos. A investigação continua em andamento para esclarecer todos os detalhes sobre o ocorrido e determinar a responsabilidade das mulheres no caso.