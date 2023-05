Arrastão, confusões e brigas marcam show em Copacabana

Um arrastão provocou uma intensa correria na Praia de Copacabana, na Zona Sul, na noite do último domingo (21), na altura do Posto 4, onde a multidão acompanhava o show do rapper Matuê. O cantor estava se apresentando no festival Tim Music Rio, quando os assaltos aconteceram.

Nas redes sociais, usuários relataram que além dos arrastões, confusões e brigas, algumas pessoas foram agredidas mesmo sem estar participando das brigas, como é o caso de um internauta que relatou através dos comentários nas redes sociais. ‘’De brinde levei uma pancada na costela, de um policial que tava correndo atrás ‘dos menor’’’. ‘’Que loucura esse show do Matuê… o tanto de briga, ‘empurra, empurra’’’ escreveu outra.

Como marcam presença os memes, nessa situação não foi diferente. ‘’Hoje o artista principal em Copa foi o arrastão, com participação especial do Matuê.’’ brincou um internauta. Além desses comentários, diversos comentários evidenciam que os acontecimentos já eram esperados, pela incidência recorrente de arrastão na região.

Contudo, de acordo com a Polícia Militar, não houve registro de arrastão durante o evento, mas uma equipe da 19° BPM (Copacabana) encaminhou dois adolescentes para a 12° DP (Copacabana). Um foi localizado após uma vítima relatar que teve o cordão roubado e outro já tinha um mandado de busca e apreensão em aberto. Foram apreendidas também nove facas na região.



No festival, além do Matuê, cantores como o sambista Pretinho da Serrinha e Jorge Aragão também se apresentaram. Para o próximo fim de semana, as programações contam com shows de Caetano Veloso, banda Bala Desejo, Baiana System e a cantora Liniker.