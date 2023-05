Arquiteto é preso por injúria racial no Beco do Rato, na Lapa

Ofensas racistas aconteceram em samba no Beco do Rato, na Lapa - Foto: Reprodução

Ofensas racistas aconteceram em samba no Beco do Rato, na Lapa - Foto: Reprodução

Um arquiteto capixaba de 45 anos foi preso em flagrante por injúria racial, na madrugada deste domingo (21), após chamar um oficial das Forças Armadas de 'preto' e 'macaco' durante uma discussão. O caso aconteceu em uma roda de samba no Beco do Rato, um dos mais tradicionais e importantes redutos do samba, no bairro da Lapa, no Rio.

Segundo Pedro Phillipe Salaman, ele estava com amigos no samba quando um deles esbarrou no acusado. A partir daí, começou uma confusão e, na tentativa de controlar os ânimos, ele teria escutado do arquiteto que 'é preto e ele [acusado] é bicha'.

A vítima chegou a questionar a ofensa e o homem continuou os ataques racistas o chamando de 'macaco'. O oficial teria ficado nervoso e partido para cima do arquiteto, sendo contido por amigos.

Seguranças do Beco do Rato foram, então, acionados pelos amigos de Pedro Phillipe e expulsaram o homem do local. Ele teria, inclusive, tentado fugir, mas foi alcançado pela namorada de Pedro, que teve seu braço machucado pelo agressor. Sem conseguir fugir, ele foi conduzido para a delegacia pela Polícia Militar.

A vítima e testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil e o acusado foi preso em flagrante. O homem vai responder por injúria, crime que é inafiançável.

O caso está sendo investigado.