PM inaugura unidade de projeto social na Baixada Fluminense

Como parte dos programas de Polícia de Proximidade, a Secretaria de Estado de Polícia Militar inaugura, hoje, mais uma unidade do Pequenos Gigantes Rio, desta vez, no 15ºBPM, em Duque de Caxias.

O programa tem como objetivo a integração das unidades da Corporação com a sociedade através da prática de esportes. Voltado a crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, o projeto leva o futebol para promover a inclusão social por meio de atividades esportivas, palestras e interações complementares com os atores sociais locais, tendo os batalhões da Polícia Militar como ponto de referência para sua implantação.

Atualmente, o programa possui outras três unidades, sendo no 3ºBPM (Méier), 18ºBPM (Jacarepaguá) e 19ºBPM (Copacabana).

O propósito é estender essa metodologia para todos os batalhões da Corporação que tenham área disponível para a atividade e voluntários para dar os treinos. Para fazer parte do projeto, as crianças precisam estar matriculadas, sendo realizado um acompanhamento do rendimento escolar.

Atualmente, o Pequenos Gigantes Rio contempla 185 crianças e adolescentes, sendo 60 no Méier, 50 em Jacarepaguá, 75 em Copacabana e, a partir de segunda-feira, mais 40 alunos participarão das aulas em Duque de Caxias.