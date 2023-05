Polícia captura gangue de traficantes e apreende arsenal em Duque de Caxias

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram uma ação corajosa e eficiente na noite deste sábado (20), resultando na prisão de cinco criminosos e na apreensão de um adolescente na comunidade da Jaqueira, localizada no bairro Vila São José, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As equipes estavam investigando a colocação de barricadas e o comércio de drogas na Rua da Juventude.

Segundo informações da Polícia Militar, assim que os PMs chegaram ao local, os suspeitos empreenderam fuga, dando início a uma perseguição. Um cerco estratégico foi montado, permitindo que as equipes capturassem com sucesso cinco homens e apreendessem um adolescente.

Além disso, durante a operação, foram encontrados dois fuzis, dois carregadores, munições, 85 trouxinhas de maconha e 83 pinos de cocaína em posse dos indivíduos detidos.