PM impede festival de balões não autorizado em Magé e apreende balão de 50 metros

O Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizou uma ação para impedir um festival de balões não autorizado próximo à pista de aeromodelo no bairro de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense, nesse domingo (21). O CPAm recebeu informações sobre o evento por meio do Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para questões ambientais, e mobilizou uma grande equipe, contando também com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM). Um dos balões apreendidos na ação tem 50 metros, altura equivalente a prédio de cinco andares.

Os policiais chegaram ao local ainda na madrugada, surpreendendo aproximadamente duas mil pessoas que participavam do festival. Com a chegada das equipes, houve uma correria entre os participantes. Alguns dos líderes do evento tentaram escapar por meio de barcos, adentrando o mangue e a mata local. No entanto, as forças policiais foram ágeis e conseguiram apreender diversos materiais relacionados ao festival.

Durante a operação, foram confiscados um balão com cerca de 50 metros de comprimento, uma bandeira com 100 metros, 100 quilos de bucha, dois botijões de gás, um pandero de dois metros, uma boca de balão com quatro metros de diâmetro e cordas para amarração.

Além dessa ação, policiais militares do CPAm que estavam realizando um patrulhamento marítimo apreenderam outro balão que estava caindo na Baía de Guanabara, próximo ao Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro.