Polícia prende homem flagrado em filmagem esfaqueando motorista de ônibus no Rio

Policiais civis da 64ªDP (São João de Meriti) prenderam, na tarde deste sábado (20), um homem acusado de esfaquear um condutor de ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, Fabiano Barbosa Marinho, de 36 anos, ainda roubou uma quantia de R$ 250.

De acordo com a Polícia, o caso aconteceu na última quarta-feira (17), quando o criminoso entrou no ônibus da linha 7001 (Éden X Araruama) e iniciou o assalto. Depois de já ter conseguido o dinheiro, Fabiano atacou o condutor do veículo a facadas, fato filmado pela câmera de vigilância do coletivo.

A prisão aconteceu no Parque Araruama, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Em seguida, o acusado foi levado para 64ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas medidas cabíveis sobre o caso. Posteriormente, Fabiano será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

