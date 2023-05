Dois acusados de incendiar casa de ex-companheiras são presos na Baixada

Dois homens acusados de provocarem incêndios criminosos nas residências de suas ex-companheiras foram presos na manhã deste sábado (20/05) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Apesar de se tratarem de casos distintos, ambos foram alvo de uma mesma operação da Polícia Civil na região, já que os suspeitos são acusados de terem agido de modo similar.

Barry Leonardo de Oliveira Freire e Carlos Cristiano de Lima Gastão foram alvos de mandados de prisão. O primeiro teria colocado fogo na casa onde a parceira vivia com as duas filhas em novembro do ano passado, após uma discussão. Segundo a Polícia, Barry fugiu para outro município após destruir totalmente o imóvel da mulher.

Já Cristiano teria cometido o crime depois de discutir com a mulher em um bar. Ele teria, de acordo com relatos, entrado na casa da companheira, quebrado móveis e provocado um incêndio parcial no domicílio.

Os dois suspeitos foram localizados e presos pelos agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo. Barry foi encontrado em Angra dos Reis e levado para a unidade responsável pelo caso, de onde foi encaminhado para o sistema prisional. Enquanto isso, Cristiano já se encontrava custodiado por conta de outra acusação, pela qual foi preso em flagrante em Rio das Ostras.