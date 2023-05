Rio tem policiamento reforçado para partidas do Campeonato Brasileiro

O policiamento na capital do estado será reforçada durante esse final de semana em preparação para as partidas envolvendo times cariocas pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar informou que mais de 880 agentes da corporação participarão do reforço à segurança na região.

O foco dos agentes nesse sábado (20/05) serão os arredores do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte, que recebe, a partir das 18h30, o clássico entre o atual líder do torneio, o Botafogo, e o rival das Laranjeiras, o Fluminense.

Já no domingo (21/05), o foco é na região do Maracanã, estado que sediará o encontro entre Flamengo e Corinthians a parti das 16h.

Os policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) trabalharão em conjunto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), o Regimento Polícia Montada (RPMont) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), somando-se ao efetivo dos batalhões de área.

Enquanto essas unidades citadas atua no perímetro interno e externo das arenas esportivas, o Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar estará fazendo o monitoramento aéreo. O deslocamento de público para o Engenhão e para o Maracanã receberá atenção das unidades da Polícia Militar nas vias públicas e nos modais de transporte através do Grupamento de Policiamento Ferroviária (GPFer).

O planejamento de segurança inclue também outros pontos para além da cidade do Rio de Janeiro onde há a expectativa de concentração de torcedores. A corporação alegou estar "atenta à movimentação de possíveis membros de torcidas organizadas que estão impedidas de acessar o estádio, conforme determinação judicial".