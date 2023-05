Empresário é acusado de dar golpe de 3 milhões de reais em namorada

O empresário Bruno Klabin, de 48 anos, é alvo de uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que o aponta como o responsável por um golpe de cerca de 3 milhões de reais sofrido por uma empresária, de 47. Segundo as denúncias, ele fingiu passa por crises financeiras enquanto namorava com a vítima para praticar o crime.

Ao longos dos quase quatro anos de relacionamentos do casal, que esteve junto entre 2017 e 2020, Bruno teria se aproveitado da condição financeira da parceira tanto para pedir valores que nunca foram ressarcidos como para furtar quantias da mulher. Desde pelo menso 2018, a vítima já desconfiava que o acusado era o responsável pelo sumiço de laguns de seus atlões de cheque, por exemplo.

Mais tarde, Bruno chegou a admitir para a namorada que cometeu o crime, como mostram registros de mensagens trocadas pelo casal através das redes sociais. Os "prints" foram divulgados pelo jornal "O Globo". Nos registros, o acusado chega a afirmar que é "ladrão" e "desesperado" além de contar que colocou fogo em documentos; confira:

Troca de mensagens está sendo usada em investigações | Foto: Reprodução

As conversas estão sendo usadas nas investigações. De acordo com "O Globo", Bruno admitiu à Polícia que furtou cheques da ex-namorada. Além disso, ele também teria levado R$ 2.498.890,53 em transferências bancárias feitas da mulher para ele.

O acusado também teria manipulado a companheira emocionalmente em algumas ocasiões durante o relacionamento, para tentar conseguir o perdão e manter o namoro. Ele responde pelos crimes de violência psicológica contra a mulher, furto e estelionato na 26ª Vara Criminal do Rio.