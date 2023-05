Jovem desaparecida há um mês em Duque de Caxias segue sendo procurada

Taylielli Dominick Carvalho Pires, uma jovem de 20 anos, está desaparecida desde o dia 15 de abril, quando saiu de sua residência em Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, sem informar para onde estava indo. As autoridades policiais estão conduzindo investigações na tentativa de obter informações que possam levar ao seu paradeiro.

De acordo com relatos de familiares, Taylielli entrou em contato com eles para avisar que viajaria para o Rio de Janeiro. No entanto, desde então, ela não fez mais contatos e sua localização permanece desconhecida. A última vez em que ela foi vista foi no Centro do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região próxima à cidade do Rio de Janeiro.

O desaparecimento de Taylielli tem preocupado sua família, que está em busca de qualquer informação que possa ajudar a encontrá-la. A polícia está investigando o caso e pede a colaboração da população para obter qualquer dado relevante que possa auxiliar nas investigações.

Quem tiver informações sobre a localização da jovem, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

WhatsApp dos Desaparecidos: (21) 98849-6254