PF indicia ex-presidente da Funai por omissão no caso das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips

Marcelo Xavier foi indiciado pela Polícia Federal, pelo crime de omissão no caso dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips - Foto: TV Brasil

O ex-presidente da Fundação Nacional dos Povos IndígenaS (Funai), Marcelo Xavier, foi indiciado pela Polícia Federal, pelo crime de omissão no caso dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

O entendimento da PF é de que Xavier poderia ter agido para evitar a situação de conflito que se instaurou no Vale do Javeri, no norte do Amazonas, onde o crime aconteceu.

Xavier, que é delegado da Polícia Civil, foi nomeado para a predidência da Funai durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019, e foi exonerado no fim do ano passado.

De acordo com as investigações, o duplo homicídio de Bruno e Dom teria ocorrido porque o indigenista atuou para cobrir a pesca ilegal na região e estava acompanhado do jornalista inglês na ocasião.

O assassinato aconteceu em junho de 2022, quando Bruno e Dom despareceram durante uma expedição no Vale do Javari. Os dois foram mortos a tiros, esquartejados e enterrados. A PF conseguiu localizar os restos mortais.