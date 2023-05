Homem é preso por com mais de 1,7 mil pinos de cocaína em Barra do Piraí

Um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi detido no município de Barra do Piraí, localizado na Região do Médio Paraíba. A ação foi realizada por agentes do programa Segurança Presente, que receberam uma denúncia sobre a presença dele com substâncias entorpecentes próximo à Praça Pedro Cunha.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), os policiais realizaram a abordagem e encontraram uma caixa de papelão contendo 1.750 pinos de cocaína, distribuídos em 25 sacolas.

O suspeito foi imediatamente detido e conduzido, juntamente com o material apreendido, até a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí) - onde o caso foi oficialmente registrado.

As investigações sobre o caso prosseguirão, a fim de identificar possíveis conexões do suspeito com outras atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.