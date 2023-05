Após princípio de incêndio, restaurante cria coluna de fumaça no Rio

Um princípio de incêndio nesta quarta-feira (18) na famosa churrascaria da Zona Sul, Assador Rio's, causou a formação de densas nuvens de fumaça preta pela cidade. O incidente, que ocorreu no bairro do Flamengo, assustou os moradores que passavam pela região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ocorrido foi desencadeado devido a um problema no exaustor do estabelecimento. Várias imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que a nuvem de fumaça se espalhou e saiu por um duto no telhado do restaurante.

Apesar disso, quando as equipes do quartel do Catete chegaram ao local após serem acionadas, constataram que o fogo já havia sido extinto. Durante a ocorrência, carros e caminhões dos Bombeiros foram avistados se dirigindo à churrascaria pela Avenida Dom Infante Henrique, por volta do meio-dia.

A situação foi prontamente controlada, permitindo que o Assador Rio's retomasse suas atividades normalmente no início da tarde desta quinta-feira. As autoridades estão investigando minuciosamente as causas do problema no exaustor, com o objetivo de evitar situações semelhantes no futuro.