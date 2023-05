Turista chileno morre e outro fica ferido por espancamento no Rio

Ronald Tejeda curtia as férias no Rio - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Ronald Tejeda curtia as férias no Rio - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Um turista chileno morreu e outro foi internado após serem espancados no último final de semana, na cidade do Rio de Janeiro. A suspeita é de que eles tenham sido dopados com 'boa noite cinderela' e depois agredidos e roubados.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) abriu um inquérito para apurar a morte do engenheiro civil Ronald Tejeda, de 29 anos, e a agressão contra o outro chileno que está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar.

"Olá, a todos que perguntaram ou mandaram mensagem, prometo responder mais cedo ou mais tarde. Estou mudando de hospital hoje e fiz alguns exames. No momento estou estável, mas será uma longa recuperação aqui no Brasil em todos os sentidos. Para todos que conheceram Ronald, vivam cada dia de suas vidas como ele viveu", publicou o chileno amigo de Ronald.

Segundo informações, ambos estariam na Lapa, na noite de sábado (13), e depois de serem agredidos e terem seus pertences roubados foram espancados e largados próximo ao Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa. Eles foram socorridos no início da manhã de domingo (14) e levados para o Souza Aguiar.

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas tinham sinais de agressões nos rostos e há suspeita de que eles tenham caído de uma altura de três metros.

Ronald deu entrada na emergência em estado grave, mas acabou não resistindo e morreu nesta quarta-feira (17). Já seu amigo segue internado.