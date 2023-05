Polícia Civil prende suspeito de produzir e armazenar vídeos de pornografia infantojuvenil

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) realizaram, nesta quinta-feira (18/05), a sétima etapa da "Operação CTRL+L". Um homem foi preso em flagrante por suspeita de produzir e armazenar centenas de vídeos de pornografia infantojuvenil, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. A ação ocorre no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

Os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão quando encontraram o material. O alvo era um atendente de telemarketing de 24 anos.

A investigação, que teve início em janeiro desse ano, é o resultado da troca de informações entre os núcleos de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal e do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). No trabalho, foram empregadas modernas técnicas de investigação cibernética, além do monitoramento do tráfego do conteúdo na internet.

A "Operação CTRL+L 7" é mais uma fase de uma série de operações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes desenvolvida pela Polícia Civil do Rio. O nome faz referência a um comando utilizado na informática para a busca e localização de arquivos, textos e formatações.