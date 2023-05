Niterói Presente prende homens envolvidos em roubo de carga

Os agentes do Segurança Presente de Niterói, em operação conjunta com o 12º BPM, prenderam dois homens na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Eles estavam num carro roubado e são acusados de ligação com uma quadrilha de roubo de cargas.

Os agentes já estavam com as informações de que o Gol branco, com placa clonada, circulava pelas ruas de Niterói e foi visto durante o roubo a uma carga de cigarros, no Largo da Batalha, em Niterói, no dia 11 de maio.

Nesta quarta-feira, os policiais conseguiram localizar o carro na Alameda São Boaventura. Houve perseguição e, durante o cerco, os homens acabaram se rendendo. Os dois foram levados à 76ª DP e autuados por roubo de carga, receptação e porte ilegal de arma. O veículo usado pela dupla era roubado e, nele, foi encontrado um bloqueador de sinal.

Um dos acusados estava estava em liberdade condicional há menos de um mês e já respondeu pelos crimes de roubo, receptação, porte ilegal de armas. O outro acusado, responde por tráfico.