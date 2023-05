Cisp de Niterói auxilia na prisão de suspeitos que dirigiam carro com placa clonada

A placa foi registrada no sistema de Cercamento Eletrônico do Cisp - Foto: Divulgação

Com ajuda do setor de Inteligência do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), equipamento da Prefeitura de Niterói que auxilia as forças de segurança no combate à criminalidade, policiais do Programa Segurança Presente, nesta quarta-feira (17), interceptaram e prenderam dois homens que dirigiam um Gol branco, com placa clonada, suspeito de já ter sido utilizado em roubo de cargas na Zona Norte da cidade. A placa foi registrada no sistema de Cercamento Eletrônico do Cisp. Com os suspeitos foram apreendidos uma arma, aparelhos bloqueadores de celular, dois celulares e placas frias utilizadas em ações criminosas.

Os agentes do Cisp alertaram policiais militares sobre um carro que supostamente estaria envolvido no roubo de carga estaria circulando na Rua Alarico de Souza e havia passado novamente pelo cercamento eletrônico na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Os policiais fizeram o cerco e conseguiram deter os suspeitos.

O Cisp monitora a cidade 24 horas através de 522 dispositivos eletrônicos e 120 câmeras inteligentes do cercamento eletrônico e é uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de Niterói para auxiliar as forças de segurança no combate à criminalidade. Desde janeiro, mais de 15 carros clonados foram interceptados e os bandidos presos graças ao sistema de cercamento eletrônico, que pode captar em segundos as placas ou imagens de um veículo, para que sejam realizadas ações rápidas em tempo real.