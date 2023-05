Polícia prende dois homens suspeitos de roubo de carga em Niterói

Dois homens foram capturados após uma perseguição policial que ocorreu no bairro do Fonseca, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (17). De acordo com as investigações, eles são suspeitos de terem participação em roubos de cargas de cigarro. A ação aconteceu na Alameda São Boaventura e foi marcada pela troca de tiros.

A operação policial teve início quando a equipe de monitoramento de câmeras identificou o veículo utilizado no roubo circulando pela via. Uma equipe foi até a região e localizou o automóvel, dando início a perseguição e posteriormente a troca de tiros. Durante a ação, foram apreendidos uma pistola, o carro utilizado pelos suspeitos, duas placas clonadas e um dispositivo bloqueador de sinal.

Segundo informações fornecidas pela polícia, os dois haviam sido identificados como os autores de um roubo de carga de cigarros, ocorrido no dia 11 deste mês.

Um dos suspeitos, segundo informações da Justiça, estava em liberdade condicional há menos de um mês. Ele possui um histórico criminal com cinco registros, incluindo roubo, porte ilegal de arma e receptação. Por sua vez, o segundo homem possui um registro por tráfico de drogas.

Tanto os suspeitos, quanto o material apreendido foram conduzidos à 76ª Delegacia de Polícia, localizada em Niterói, para os procedimentos legais necessários.