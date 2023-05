A violência aumenta no Jacarezinho com um novo tiroteio

Após relato de um novo tiroteio, as tensões continuam altas no Complexo do Jacarezinho na tarde de quarta-feira (17). O conflito aconteceu nas áreas conhecidas como Beira Rio e Pontilhão. Até o momento, não há relatos de prisões, apreensões ou feridos.

Durante o último fim de semana, a comunidade foi palco de confrontos sucessivos, e na segunda-feira (15), os moradores realizaram uma manifestação pedindo paz na região. Moradores assustados expressaram preocupação com os tiros e afirmaram que veículos blindados da Polícia Militar estavam circulando na comunidade.

De acordo com a polícia, unidades do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estavam fazendo patrulhamento na comunidade quando foram atacadas a tiros durante a tarde. Uma equipe do veículo de notícias local DIA visitou a comunidade nesta manhã e observou várias viaturas policiais posicionadas ao redor da área, com policiamento reforçado devido aos confrontos recentes.

Em decorrência do tiroteio, o Centro Municipal de Saúde Renato Rocco ativou seu protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o atendimento nesta quarta-feira (17) para garantir a segurança dos funcionários e pacientes. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Educação informou que as escolas na comunidade estão funcionando normalmente.

O bairro Jacarezinho testemunhou confrontos durante todo o fim de semana. Na noite de sexta-feira (12), equipes do BPChq tentaram se aproximar de um grupo localizado em uma área conhecida por venda de drogas. Os indivíduos abriram fogo, resultando em um confronto.

Após os disparos, a polícia encontrou dois suspeitos feridos que foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, em Méier, também na Zona Norte, mas não resistiram. Com a dupla, foram apreendidos uma pistola, um revólver, uma granada, munição e drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O fim do Dia das Mães no domingo (14) também foi marcado pela violência. Segundo relatos dos moradores, os tiros começaram por volta das 21h e um veículo blindado da Polícia Militar foi visto patrulhando a área.

A polícia afirmou que não houve operação, mas unidades do BPChq estavam fazendo patrulhamento nas proximidades do Largo da XV quando foram atacadas. Houve troca de tiros. Além disso, no domingo, os moradores encontraram uma granada na Rua Darci Vargas.

Na segunda-feira (15), ocorreu uma confusão entre policiais militares e moradores durante a prisão de um suspeito na Rua Padre Nelson. Mais tarde, naquela noite, mais tiros foram relatados, resultando na morte de um homem identificado como Ruan Campos da Silva, de 25 anos.